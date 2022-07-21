Российские и белорусские команды отстранили от соревнований по волейболу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Международная федерация волейбола ввела санкции против россии и беларуси. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в Facebook, сообщает УНН.
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"25 февраля 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину, Национальная федерация волейбола обратилась к Европейской конфедерации волейбола и Международной федерации волейбола с призывом ввести санкции против агрессора. Получили оперативную реакцию и поддержку со стороны федераций. белорусские команды (клубные и национальные) отстранены от всех официальных соревнований, включая чемпионаты Европы, Еврокубков и чемпионат мира-2023", - написал Гутцайт.
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По словам министра, также командам запрещено соперничать под нейтральными флагами. Устранены официальные лица и судьи из рф и рб. россию лишили права проводить чемпионат мира по волейболу среди мужчин.
"Спасибо волейбольному сообществу за поддержку Украины. Работаем дальше. Санкций будет достаточно, когда страна-террорист не сможет позволить себе войну. До этого ее представителей не должно быть на международных спортивных аренах", - подчеркнул министр.
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Представители рф и беларуси не смогут принять участие в международных соревнованиях по современному пятиборью через отстранение.