Російські солдати через небажання воювати вдаються до розправ над командуванням - Запорізька ОВА

Цитата

"За інформацією української розвідки, солдати російських окупаційних військ, навіть ті, що мали досвід ведення бойових дій на території інших держав, самовільно покидають бойові пости, вживають спиртні напої, здійснюють розправи над вищим командуванням, не бажаючи в подальшому брати участь у бойових діях проти України. Такі дії набирають масового характеру в армії окупанта. Саме з цих причин у підрозділах на постійній основі працюють військові комісії вищих штабів", - йдеться у повідомленні ОВА.

Деталі

Щодо ситуації на Запорізькому напрямку, то, як повідомляється, за останню добу вона не зазнала суттєвих змін. Противник веде позиційну оборону, готує населені пункти до кругової оборони, обладнує опорні пункти на основних дорожніх напрямках.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Гуляйполе, Оріхів.