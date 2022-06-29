Российские солдаты из-за нежелания воевать прибегают к расправам над командованием - Запорожская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Солдаты российских оккупационных войск из-за нежелания и дальше участвовать в боевых действиях против Украины прибегают даже к расправам над командованием, со ссылкой на данные разведки сообщается в сводке Запорожской ОВА, пишет УНН.
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"По информации украинской разведки, солдаты российских оккупационных войск, даже имевшие опыт ведения боевых действий на территории других государств, самовольно покидают боевые посты, употребляют спиртные напитки, осуществляют расправы над высшим командованием, не желая в дальнейшем участвовать в боевых действиях против Украины. Такие действия приобретают массовый характер в армии оккупанта. Именно по этим причинам в подразделениях на постоянной основе работают военные комиссии высших штабов", - говорится в сообщении ОВА.
Детали
Что касается ситуации на Запорожском направлении, то, как сообщается, за последние сутки она не претерпела существенных изменений. Противник ведет позиционную оборону, готовит населенные пункты к круговой обороне, оборудует опорные пункты на основных дорожных направлениях.
По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов.