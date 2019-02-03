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Російські слідчі розпочали перевірку за фактом смерті Децла

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Дослідча перевірка організована за фактом смерті реп-виконавця Кирила Тлумацького, що виступав під псевдонімом Децл. Про це російському агентству ТАРС повідомили в прес-службі слідчого управління СК РФ по Удмуртії, інформує УНН.

“Призначена дослідча перевірка, слідчі оглядають місце події, буде проведена судово-медична експертиза”, — сказала співрозмовниця агентства.

Раніше повідомлялося, що російський репер Децл (Кирило Тлумацький) помер в ніч на неділю після виступу в Іжевську. За повідомленнями ЗМІ, за попередніми даними, музикант помер через зупинку серця.

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