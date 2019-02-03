Російські слідчі розпочали перевірку за фактом смерті Децла
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Дослідча перевірка організована за фактом смерті реп-виконавця Кирила Тлумацького, що виступав під псевдонімом Децл. Про це російському агентству ТАРС повідомили в прес-службі слідчого управління СК РФ по Удмуртії, інформує УНН.
“Призначена дослідча перевірка, слідчі оглядають місце події, буде проведена судово-медична експертиза”, — сказала співрозмовниця агентства.
Раніше повідомлялося, що російський репер Децл (Кирило Тлумацький) помер в ніч на неділю після виступу в Іжевську. За повідомленнями ЗМІ, за попередніми даними, музикант помер через зупинку серця.