Російські слідчі розпочали перевірку за фактом смерті Децла

“Призначена дослідча перевірка, слідчі оглядають місце події, буде проведена судово-медична експертиза”, — сказала співрозмовниця агентства.

Раніше повідомлялося, що російський репер Децл (Кирило Тлумацький) помер в ніч на неділю після виступу в Іжевську. За повідомленнями ЗМІ, за попередніми даними, музикант помер через зупинку серця.