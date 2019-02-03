Российские следователи начали проверку по факту смерти Децла
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Доследственная проверка организована по факту смерти рэп-исполнителя Кирилла Тлумацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Удмуртии, сообщает УНН.
“Назначена доследственная проверка, следователи осматривают место происшествия, будет проведена судебно-медицинская экспертиза”, — сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) умер в ночь на воскресенье после выступления в Ижевске. По сообщениям СМИ, по предварительным данным, музыкант умер из-за остановки сердца.