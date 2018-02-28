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Російські пристрої для татуювання намагалися ввезти в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Прикордонники на кордоні з Росією виявили та вилучили понад 30 пристроїв для нанесення татуювань, які контрабандою намагався ввезти 32-річний громадянин України. Про це повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, передає УНН.

“Сьогодні вранці прикордонники Чернігівського загону спільно з митниками знайшли в одній із автівок у пункті пропуску „Сеньківка“ товари народного споживання... Всього 32-річний громадянин України віз із Росії 31 машинку для нанесення тату російського виробництва. Під час бесіди він заявив, що майно йому не належить, а його він нібито везе як передачу своїм знайомим”, — йдеться у повідомленні.

Вартість вилученого майна склала понад 150 тисяч гривень, громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України блокували на Одещині спробу контрабанди товарів військового призначення до однієї з країн Південної Африки.

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