Российские устройства для нанесения тутуировок пытались ввезти в Украину

"Сегодня утром пограничники Черниговского отряда совместно с таможенниками обнаружили в одной из машин в пункте пропуска "Сеньковка" товары народного потребления... Всего 32-летний гражданин Украины вез из России 31 машинку для нанесения тату российского производства. Во время беседы он заявил, что имущество ему не принадлежит, а его он якобы везет как передачу своим знакомым", - говорится в сообщении.

Стоимость изъятого имущества составила более 150 000 гривен, гражданина привлекли к административной ответственности.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одесской области попытку контрабанды товаров военного назначения в одной из стран Южной Африки.