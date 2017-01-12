Російські прикордонники на ПП "Троєборне" сьогодні не пропустили більше 80 українців - О.Слободян
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Схоже, Росія знову посилила режим перетину кордону для українців. Звичайно, неофіційно. Впродовж дня у пункті пропуску "Троєборне" РФ (навпроти пункту пропуску "Бачівськ"), російські прикордонники не пропустили 81 громадянина України. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
О.Слободян відзначив, що зі слів українців, яких не пропустили до РФ, "підставою стала, нібито, відсутність належного грошового забезпечення".
"У той же час офіційні відмови у перетині кордону російські прикордонники видали лише 6 українцям. Наразі Держприкордонслужба України поінформувала про ситуацію усі зацікавлені правоохоронні органи держави та МЗС", - повідомив помічник голови Держприкордонслужби.