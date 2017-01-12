Російські прикордонники на ПП "Троєборне" сьогодні не пропустили більше 80 українців - О.Слободян

О.Слободян відзначив, що зі слів українців, яких не пропустили до РФ, "підставою стала, нібито, відсутність належного грошового забезпечення".

"У той же час офіційні відмови у перетині кордону російські прикордонники видали лише 6 українцям. Наразі Держприкордонслужба України поінформувала про ситуацію усі зацікавлені правоохоронні органи держави та МЗС", - повідомив помічник голови Держприкордонслужби.