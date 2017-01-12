Российские пограничники на ПП "Троеборне" сегодня не пропустили более 80 украинцев - А.Слободян
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Похоже, Россия вновь усилила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. В течение дня в пункте пропуска "Троеборне" РФ (напротив пункта пропуска "Бачевск"), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook, передает УНН.
А.Слободян отметил, что по словам украинцев, которых не пропустили в РФ, "основанием стала, якобы, отсутствие надлежащего денежного обеспечения".
"В то же время официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь 6 украинцам. Сейчас Госпогранслужба Украины сообщила о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД", - сообщил помощник председателя Госпогранслужбы.