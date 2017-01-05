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Російські письменники вимагають повідомити місцеперебування І.Дадіна

Російські письменники вимагають повідомити місцеперебування І.Дадіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Російські письменники звернулися до управління Федеральної служби виконання покарань (УФСВП) з вимогою повідомити, де наразі перебуває засуджений активіст Ільдар Дадін. Про це йдеться на сторінці у Facebook російського письменника Льва Тімофєєва, передає УНН.

“Ми, російські письменники, змушені знову звернути увагу громадськості на долю політв’язня Ільдара Дадіна, що піддавався катуванням у ВК № 7 республіки Карелія. Після інформації про те, що Дадін був етапований з колишнього місця ув’язнення, про його долю нічого не відомо ось уже протягом кількох тижнів. Керівництво УФСІН не відповідає на запити його дружини. Питання про місцеперебування Ільдара Дадіна ми ставимо сьогодні керівництву УФСІН. Де Ільдар Дадін? Що з ним відбувається? У нас є підстави турбуватися за його життя”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до звернення приєдналися Людмила Улицька, Віктор Шендерович, Світлана Алексієвич, Сергій Пархоменко, Марина Вишневецька, Лев Рубінштейн, Олександр Подрабінек, Григорій Пасько.

Нагадаємо, Ільдар Дадін став першим у Росії активістом, що був засуджений у грудні 2015 року за статтею про неодноразові порушення правил проведення публічних заходів. Його термін становить два з половиною роки колонії.

Як повідомляв УНН, Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) заявила, що може подати позов до засудженого активіста Ільдара Дадіна, який повідомив про тортури в колонії ІК-7 міста Сегежа, де відбував перші місяці свого строку.

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