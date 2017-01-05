Российские писатели требуют сообщить местонахождение И.Дадина
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Российские писатели обратились к управлению Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) с требованием сообщить, где сейчас находится осужденный активист Ильдар Дадин. Об этом говорится на странице в Facebook российского писателя Льва Тимофеева, передает УНН.
"Мы, российские писатели, вынуждены вновь обратить внимание общественности на судьбу политзаключенного Ильдара Дадина, который подвергался пыткам в ИК № 7 республики Карелия. После информации о том, что Дадина этапировали из бывшего места заключения, о его судьбе ничего не известно вот уже несколько недель. Руководство УФСИН не отвечает его жене. Вопрос о местонахождении Ильдара Дадина мы ставим сегодня руководству УФСИН. Где Ильдар Дадина? Что с ним происходит? У нас есть основания беспокоиться за его жизнь", - говорится в сообщении.
Сообщается, что к обращению присоединились Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, Светлана Алексиевич, Сергей Пархоменко, Марина Вишневецкая, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек, Григорий Пасько.
Напомним, Ильдар Дадин стал первым в России активистом, который был осужден в декабре 2015 года по статье о неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий. Его срок составляет два с половиной года колонии.
Как сообщал УНН, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявила, что может подать иск к осужденному активисту Ильдару Дадину, который сообщил о пытках в колонии ИК-7 города Сегежа, где отбывал первые месяцы своего срока.