Російські підводні човни найбільш активні в Атлантиці - генерал США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У той час, як росія продовжує свою війну в Україні, військові США бачать, що російські сили в інших місцях «не постраждали» від війни в Україні. Голова Європейського командування Збройних Сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі заявив, що патрулювання російських підводних човнів збільшилося по всій Атлантиці. Про це УНН інформує посилаючись на CNN.
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«Однією з цих сил є їхні підводні сили. Важко говорити публічно, як ви добре знаєте, про підводну війну і наші зусилля в цьому відношенні. Але можу сказати, що росіяни активніші, ніж ми бачили раніше, і їхнє патрулювання в Атлантиці та по всій Атлантиці знаходиться на високому рівні, більшу частину часу на вищому рівні, ніж ми бачили протягом багатьох років», — сказав генерал Крістофер Каволі Комітету Палати представників у середу.
«І це незважаючи на всі зусилля, які вони роблять усередині України».
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