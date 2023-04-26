Российские подводные лодки наиболее активны в Атлантике - генерал США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В то время, как россия продолжает свою войну в Украине, военные США видят, что российские силы в других местах «не пострадали» от войны в Украине. Глава Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что патрулирование российских подводных лодок увеличилось по всей Атлантике. Об этом УНН информирует ссылаясь на CNN.
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«Одной из этих сил являются их подводные силы. Трудно говорить публично, как вы хорошо знаете, о подводной войне и наших усилиях в этом отношении. Но могу сказать, что русские более активны, чем мы видели раньше, и их патрулирование в Атлантике и по всей Атлантике находится на высоком уровне, большую часть времени на более высоком уровне, чем мы видели в течение многих лет», — сказал генерал Кристофер Каволи Комитету Палаты представителей в среду.
«И это несмотря на все усилия, которые они предпринимают внутри Украины».
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