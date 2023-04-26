Российские подводные лодки наиболее активны в Атлантике - генерал США

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«Одной из этих сил являются их подводные силы. Трудно говорить публично, как вы хорошо знаете, о подводной войне и наших усилиях в этом отношении. Но могу сказать, что русские более активны, чем мы видели раньше, и их патрулирование в Атлантике и по всей Атлантике находится на высоком уровне, большую часть времени на более высоком уровне, чем мы видели в течение многих лет», — сказал генерал Кристофер Каволи Комитету Палаты представителей в среду.

«И это несмотря на все усилия, которые они предпринимают внутри Украины».

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