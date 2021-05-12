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Російські паспорти на окупованому Донбасі отримали майже 600 тисяч українців - омбудсмен

Київ • УНН

 • 16577 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські паспорти на окупованому Донбасі отримали майже 600 тисячі українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Данії в Україні Оле Егбергом Міккельсеном, передає УНН.

Російські паспорти на окупованому Донбасі отримали майже 600 тисяч українців - омбудсмен

Деталі

Денісова звернула увагу на той факт, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України.

Цитата

"Наразі паспорти там (на окупованих територіях Донецької та Луганської областей - ред.) отримали майже 600 тисяч українських громадян - це чиновники органів місцевої влади, вчителі, лікарі. Діють за принципом - якщо ти не отримуєш паспорт – ти не працюєш", - повідомила Денісова.

Раніше 

У прес-центрі МВС Росії повідомили, що майже 530 тис. жителів окупованих районів Донецької і Луганської області за два роки отримали російське громадянство в спрощеному порядку. 

Українські Національні Новини

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