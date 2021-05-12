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Российские паспорта на оккупированном Донбассе получили почти 600 тыс. украинцев - омбудсмен

Киев • УНН

 • 16576 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Российские паспорта на оккупированном Донбассе получили почти 600 тысячи украинских граждан - это чиновники органов местной власти, учителя, врачи. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Егбергом Миккельсеном, передает УНН.

Российские паспорта на оккупированном Донбассе получили почти 600 тыс. украинцев - омбудсмен

Детали

Денисова обратилавнимание на тот факт, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины.

Цитата

"Сейчас паспорта там (на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - ред.) получили почти 600 тыс. украинских граждан - это чиновники органов местной власти, учителя, врачи. Действуют по принципу - если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь", - сообщила Денисова.

Ранее

В пресс-центре МВД России сообщили, что почти 530 тыс. жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.

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