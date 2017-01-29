Російські окупаційні війська тричі використали важке озброєння на донецькому напрямку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Бойовики 11 разів обстріляли донецький напрямок, тричі з важкої зброї. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

За його словами близько половини всієї активності бойовиків припадало вчора на авдіївську промзону.

"Зрідка ворог застосовував там важке озброєння. Українські війська вели вогонь у відповідь",- сказав О.Мотузянник.

Разом з тим, за його словами в житловому районі Авдіївки впав ворожий нерозірваний артилерійський снаряд, який застряг в асфальті за кілька метрів від багатоповерхівки. Його було оперативно знешкоджено.

"На Світлодарській дузі вчора сталося 2 мінометних обстріли. Також по одній ворожій провокації було зафіксовано у Зайцевому, Верхньоторецькому та Кам'янці",- сказав він.

"Всього за милу добу в донецькому напрямку відбулося 11 ворожих обстрілів, три з використанням важкої зброї",- сказав О.Мотузяник

Він додав, що у донецькому аеропорту вчора було спокійно.

Як повідомляв УНН, внаслідок штурму бойовиками авдіївської промзони загинули троє українських військових, одного поранено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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