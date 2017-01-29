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Российские оккупационные войска трижды использовали тяжелое вооружение на донецком направлении

Киев • УНН

 • 6278 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Боевики 11 раз обстреляли донецкое направление, трижды из тяжелого оружия. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

По его словам около половины всей активности боевиков приходилось вчера на Авдеевскую промзону.

"Изредка враг применял там тяжелое вооружение. Украинские войска вели огонь в ответ", - сказал А.Мотузянник.

Вместе с тем, по его словам в жилом районе Авдеевки упал вражеский  не разорвавшийся артиллерийский снаряд, который застрял в асфальте в нескольких метрах от многоэтажки. Он был оперативно обезврежен.

"На Светлодарской дуге вчера произошло 2 минометных обстрелов. Также по одной вражеской провокации было зафиксировано в Зайцево, Верхнеторецком и Каменце", - сказал он.

"Всего за прошедшии сутки на донецком направлении состоялось 11 вражеских обстрелов, три с использованием тяжелого оружия", - сказал А.Мотузяник

Он добавил, что в донецком аэропорту вчера было спокойно.

Как сообщал УНН, в результате штурма боевиками Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен .

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