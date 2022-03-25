Російські окупанти знову бомбили Охтирку - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти під час повітряної тривоги бомбили Охтирку на Сумщині. Про це повідомив голова Сумської ОДА (ОВА) Дмитро Живицький, пише УНН.
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«Годину тому (близько 12:30 – ред), коли тривала повітряна тривога, вороги бомбили Охтирку. Пошкодження і жертви - з'ясовуються», - повідомив Живицький.
Деталі
За його словами, вчора тривали бої в Конотопському районі.
«Двоє наших людей поранено, ще двох — вбили ворожі російські військові. У той же день, у селі Великий Самбір орки обстріляли з вогнепальної зброї місцевих цивільних жителів. Дві людини загинули на місці», - написав Живицький.
Живицький розповів, що за минулу добу під час обстрілів Сироватки і Низів окупанти зруйнували фермерське господарство. Також знищені кілька людських домівок.
Є поранені, у лікарні - п'ятеро.
За його словами, продовжуються викрадення людей у прикордонних селах Краснопільської громади, вчора військові рф викрали чоловіка.
Доповнення
24 березня повідомлялося, що ворог обстріляв з повітря ракетами найбільш густонаселений мікрорайон Охтирки, є загиблий.