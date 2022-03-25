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Российские оккупанты снова бомбили Ахтырку - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Российские оккупанты во время воздушной тревоги бомбили Ахтырку в Сумской облаасти. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий, пишет УНН.

Российские оккупанты снова бомбили Ахтырку - ОВА

Цитата

"Час назад (около 12:30 - ред), когда продолжалась воздушная тревога, враги бомбили Ахтырку. Повреждения и жертвы выясняются", - сообщил Живицкий.

Детали

По его словам, вчера продолжались бои в Конотопской районе.

"Двое наших людей ранены, еще двоих - убили вражеские российские военные. В тот же день, в селе Великий Самбор орки обстреляли из огнестрельного оружия местных гражданских жителей. Два человека погибли на месте", - написал Живицкий.

Живицкий рассказал, что за минувшие сутки во время обстрелов Сыроватки и Низов оккупанты разрушили фермерское хозяйство. Также уничтожены несколько домов.

Есть раненые, в больнице - пятеро.

По его словам, продолжаются похищения людей в приграничных селах Краснопольской громады, вчера военные РФ похитили мужчину.

Дополнение

24 марта сообщалось, что враг обстрелял с воздуха ракетами самый густонаселенный микрорайон Ахтырки, есть погибший.

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