Российские оккупанты снова бомбили Ахтырку - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Российские оккупанты во время воздушной тревоги бомбили Ахтырку в Сумской облаасти. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
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"Час назад (около 12:30 - ред), когда продолжалась воздушная тревога, враги бомбили Ахтырку. Повреждения и жертвы выясняются", - сообщил Живицкий.
Детали
По его словам, вчера продолжались бои в Конотопской районе.
"Двое наших людей ранены, еще двоих - убили вражеские российские военные. В тот же день, в селе Великий Самбор орки обстреляли из огнестрельного оружия местных гражданских жителей. Два человека погибли на месте", - написал Живицкий.
Живицкий рассказал, что за минувшие сутки во время обстрелов Сыроватки и Низов оккупанты разрушили фермерское хозяйство. Также уничтожены несколько домов.
Есть раненые, в больнице - пятеро.
По его словам, продолжаются похищения людей в приграничных селах Краснопольской громады, вчера военные РФ похитили мужчину.
Дополнение
24 марта сообщалось, что враг обстрелял с воздуха ракетами самый густонаселенный микрорайон Ахтырки, есть погибший.