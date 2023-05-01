російські окупанти знову атакували Херсон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Окупанти атакували Херсон, горять приватні будинки, на місці працюють вогнеборці. Про це УНН пише посилаючись на голову ОВА в Telegram.
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Відомо про одного потерпілого – 30 річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували.
"Ворог продовжує обстрілювати місто! Залишайтеся в укриттях або скористуйтеся правилом двох стін!", - закликав Олександр Прокудін.
Додамо
Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустили 163 снаряди, унаслідок цього загинула людина і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.