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російські окупанти знову атакували Херсон

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Окупанти атакували Херсон, горять приватні будинки, на місці працюють вогнеборці. Про це УНН пише посилаючись на голову ОВА в Telegram.

Деталі

Відомо про одного потерпілого – 30 річний чоловік отримав поранення руки, його шпиталізували.

"Ворог продовжує обстрілювати місто! Залишайтеся в укриттях або скористуйтеся правилом двох стін!", - закликав Олександр Прокудін.

Додамо

Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустили 163 снаряди, унаслідок цього загинула людина і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.

Українські Національні Новини

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