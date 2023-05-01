российские оккупанты снова атаковали Херсон

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06:00 • 27998 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 104112 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 64964 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 117535 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 116030 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106809 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101739 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 112896 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132828 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 179761 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
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УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 87583 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 107131 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123789 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 159193 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165875 просмотра
Актуальное
российские оккупанты снова атаковали Херсон

российские оккупанты снова атаковали Херсон

Киев • УНН

 • 439387 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Оккупанты атаковали Херсон, горят частные дома, на месте работают пожарные. Об этом УНН пишет ссылаясь на главу ОВА в Telegram.

Детали

Известно об одном потерпевшем – 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали.

"Враг продолжает обстреливать город! Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен!", - призвал Александр Прокудин.

Добавим

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 39 обстрелов Херсонской области, выпустили 163 снаряда, в результате погиб человек и трое, среди которых один ребенок, получили ранения.

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