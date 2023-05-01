российские оккупанты снова атаковали Херсон

Детали

Известно об одном потерпевшем – 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали.

"Враг продолжает обстреливать город! Оставайтесь в укрытиях или воспользуйтесь правилом двух стен!", - призвал Александр Прокудин.

Добавим

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 39 обстрелов Херсонской области, выпустили 163 снаряда, в результате погиб человек и трое, среди которых один ребенок, получили ранения.