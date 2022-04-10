Російські окупанти здійснили сім ракетних ударів по Миколаївській області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські окупанти здійснили 7 ракетних ударів по Миколаївській області, постраждалих немає. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook, інформує УНН.
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"На Миколаївському та Херсонському напрямку противник відчайдушно обороняється і намагається підтягнути резерви нових сил для жорстоких боїв. З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування транспортних комунікацій ворог здійснив 7 ракетних ударів по Миколаївській області. На щастя, постраждалих нема", - йдеться в повідомленні.
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Також зазначається, що під численними ворожими обстрілами наші війська утримують визволені території.
За інформацією командування, корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні продовжує чинити психологічний тиск щодо атаки узбережжя і нанесення ракетних ударів.
Загалом за добу на південному рубежі нашої оборони ворог втратив 37 осіб та 4 одиниці техніки. У пресслужбі також нагадали, що в Одеській області розпочато подовжену комендантську годину.
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