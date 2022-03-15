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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом - голова ОДА

Російські окупанти зазнали ганебної поразки під Харковом - голова ОДА

Київ • УНН

 • 179472 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Збройні Сили України сьогодні завдали рашистським окупантам ганебної поразки під Харковом. Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

"Пообіді окупанти намагалися піти штурмом на Харків із П’ятихаток. Збройні Сили України завдали значних втрат противнику. Ворога відкинули за межі його попередніх позицій", - повідомив очільник ХОДА.

Деталі

Також з його слів, у першій половині дня українські воїни запекло билися з окупантами і в Руських Тишках. Зіткнення тривало більше години.

"Наші українські бійці Збройних Сил так само змусили противника відступити на попередні позиції. Втрати ворога підраховуємо. Наші Збройні Сили України міцно тримають оборону до абсолютної перемоги. У ворога немає жодних шансів", - додав Синєгубов.

Раніше

Як писав УНН, раніше у вівторок рашистські окупанти знову вдарили по житлових будинках Харкова - пошкоджено три п'ятиповерхівки.

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