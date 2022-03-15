Российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом - председатель ОГА

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"После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков с Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага отбросили за пределы его предыдущих позиций", - сообщил глава ХОГА.

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Также по его словам, в первой половине дня украинские воины отчаянно сражались с оккупантами и в Русских Тишках. Столкновение длилось более часа.

"Наши украинские бойцы Вооруженных Сил так же заставили противника отступить на предыдущие позиции. Потери врага подсчитываем. Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону до абсолютной победы. У врага нет никаких шансов", - добавил Синегубов.

Ранее

Как писал УНН, ранее во вторник рашистские оккупанты снова ударили по жилым домам Харькова - повреждены три пятиэтажки.