Російські окупанти завдали ракетного удару по Білій Церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Мер міста Білої Церкви Геннадій Дикий на своїй сторінці у Facebook показав наслідки інциденту і розповів, що вибух стався біля Горбатого мосту. Про це повідомляє УНН.
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За словами очільника Білої Церкви, поки в місті постраждалих не виявлено. Він також закликав місцевих жителів бути обережними і спускатися в укриття при ракетних обстрілах.
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