Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Белой Церкви

Детали

По словам главы Белой Церкви, пока в городе пострадавших не обнаружено. Он также призвал местных жителей быть осторожными и спускаться в укрытия при ракетных обстрелах.

Напомним

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