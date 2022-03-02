Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Белой Церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Мэр города Белой Церкви Геннадий Дикий на своей странице в Facebook показал последствия инцидента и рассказал, что взрыв произошел возле Горбатого моста. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы Белой Церкви, пока в городе пострадавших не обнаружено. Он также призвал местных жителей быть осторожными и спускаться в укрытия при ракетных обстрелах.
Напомним
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