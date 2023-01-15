Російські окупанти завдали артилерійські удари по Куцурубській громаді на Миколаївщині

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За інформацією повітряного командування “Південь”, вчора, 14 січня, під час масового ракетного обстрілу міст України, силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було збито три крилатих ракети, зазначив Кім.

Він додав, що вчора, 14 січня, о 19:42 ворог завдавав артилерійські удари по Куцурубській громаді. Влучання за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо

Чотирьох з 15 поранених через удар армії рф по Очакову перевезли на лікування до Миколаєва.