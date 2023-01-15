Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Куцурубской громаде на Николаевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Вчера, 14 января, в 19:42 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации воздушного командования “Юг”, вчера, 14 января, во время массового ракетного обстрела городов Украины, силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевской областью было сбито три крылатых ракеты, отметил Ким.
Он добавил, что вчера, 14 января, в 19:42 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде. Попадания за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.
Напомним,
Четырех из 15 раненых из-за удара армии рф по Очакову перевезли на лечение в Николаев.