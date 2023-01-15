Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Куцурубской громаде на Николаевщине

Детали

По информации воздушного командования “Юг”, вчера, 14 января, во время массового ракетного обстрела городов Украины, силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевской областью было сбито три крылатых ракеты, отметил Ким.

Он добавил, что вчера, 14 января, в 19:42 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубской громаде. Попадания за пределами населенного пункта. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним,

Четырех из 15 раненых из-за удара армии рф по Очакову перевезли на лечение в Николаев.