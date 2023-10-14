російські окупанти обстріляли один з ринків Херсона. Є інформація про поранених – МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Близької третьої години дня російські окупанти обстріляли район поблизу одного з ринків Херсона. Є інформація про поранених. Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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“Близько 15.00 російські окупаційні війська з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по Херсону! Влучили в районі одного з ринків. Попередньо відомо про двох поранених. Інформація уточнюється”.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що окупанти влучили поблизу супермаркету в Дніпровському районі.
За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.
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