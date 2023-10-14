российские оккупанты обстреляли один из рынков Херсона. Есть информация о раненых - МВА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Около трех часов дня российские оккупанты обстреляли район вблизи одного из рынков Херсона. Есть информация о раненых. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Цитата
“Около 15.00 российские оккупационные войска с временно оккупированного левого берега ударили по Херсону! Попали в районе одного из рынков. Предварительно известно о двух раненых. Информация уточняется”.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что оккупанты попали вблизи супермаркета в Днепровском районе.
По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреляли Берислав на Херсонщине: погибла женщина