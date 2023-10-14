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российские оккупанты обстреляли один из рынков Херсона. Есть информация о раненых - МВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Около трех часов дня российские оккупанты обстреляли район вблизи одного из рынков Херсона. Есть информация о раненых. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Цитата

“Около 15.00 российские оккупационные войска с временно оккупированного левого берега ударили по Херсону! Попали в районе одного из рынков. Предварительно известно о двух раненых. Информация уточняется”.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил, что оккупанты попали вблизи супермаркета в Днепровском районе.

По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

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