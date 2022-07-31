Російські окупанти обстріляли Харків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Російські загарбники обстріляли Харків. Попередньо є пошкодження кількох будівель. Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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"Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів. Поки що є інформація про "прильоти" в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель. Де ще були приходи - уточнюємо", - зазначив він.
Нагадаємо
Район ХТЗ у Харкові 30 липня вдень потрапив під обстріл рашистів.