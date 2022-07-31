Российские оккупанты обстреляли Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Российские захватчики обстреляли Харьков. Предварительно есть повреждение нескольких зданий. Об этом сообщил в Telegram городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
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"Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока есть информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий. Где еще были приходы - уточняем", - отметил он.
Напомним
Район ХТЗ в Харькове 30 июля днем попал под обстрел рашистов.