Российские оккупанты обстреляли Харьков

Цитата

"Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока есть информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких зданий. Где еще были приходы - уточняем", - отметил он.

Напомним

Район ХТЗ в Харькове 30 июля днем попал под обстрел рашистов.