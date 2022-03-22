Російські окупанти хаотично обстрілюють маленькі села на півночі Житомирщини з "Градів" - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. На Житомирщині російські окупанти хаотично обстрілюють маленькі села північних громад з «Градів». Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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«За вчора жодна людина на Житомирщині не постраждала. Приємно, що не було авіаційних ударів по Житомирщині. Але ворог продовжує хаотично обстрілювати з різних артилерійських снарядів наші північні райони. Були обстріляні знову з «Градів» села в Малинській громаді, ми чуємо обстріли в Народицькій громаді, але ніхто не постраждав», - розповів Бунечко.
Доповнення
20 березня російські окупанти вперше застосували «Гради» в Житомирській області, їх було випущено по Народицькій територіальній громаді.