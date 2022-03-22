Российские оккупанты хаотично обстреливают маленькие села на севере Житомирской области из "Градов" - ОГА

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"За вчера ни один человек в Житомирской области не пострадал. Приятно, что не было авиационных ударов по Житомирской области. Но враг продолжает хаотично обстреливать из различных артиллерийских снарядов наши северные районы. Были снова обстреляны из "Градов" села в Малинской громаде, мы слышим обстрелы в Народицкой громаде, но никто не пострадал", - рассказал Бунечко.

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20 марта российсие оккупанты впервые применили "Грады " в Житомирской области, они были выпущены по Народицкой территориальной громаде.