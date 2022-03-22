Российские оккупанты хаотично обстреливают маленькие села на севере Житомирской области из "Градов" - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Житомирской области российские оккупанты хаотично обстреливают маленькие села северных громад из "Градов". Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в видеообращении, передает корреспондент УНН.
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"За вчера ни один человек в Житомирской области не пострадал. Приятно, что не было авиационных ударов по Житомирской области. Но враг продолжает хаотично обстреливать из различных артиллерийских снарядов наши северные районы. Были снова обстреляны из "Градов" села в Малинской громаде, мы слышим обстрелы в Народицкой громаде, но никто не пострадал", - рассказал Бунечко.
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20 марта российсие оккупанты впервые применили "Грады " в Житомирской области, они были выпущены по Народицкой территориальной громаде.