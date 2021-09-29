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Російські куратори “намалювали” в ОРДЛО високу явку: СБУ зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Держдуми

Російські куратори “намалювали” в ОРДЛО високу явку: СБУ зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Держдуми

Київ • УНН

 • 27425 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи РФ. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує УНН.

Деталі

Відомо що, мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей фактично проігнорували плебісцит, але російські куратори “намалювали” в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії “Единая Россия”.

З’ясувалося, що автобуси, які возили так званих “виборців” з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожні. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць. Така псевдомасова явка активно висвітлювалась проросійськими пропагандистами, які створювали “потрібну” картину у ЗМІ.

Більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані “залежних бюджетників” та вводили їхні дані у систему без особистої участі “виборців”.

“Попри маніпуляції окупаційної влади їм вдалося забезпечити „явку“ лише у приблизно 200 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій України. І це при тому, що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів”, — йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація мешканців ОРДЛО була згорнута російськими кураторами.

Незаконні дії проросійських функціонерів документуються у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали буде передано до відповідних міжнародних інстанцій.

В СБУ нагадали, що у “наспіх” виданих паспортах стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області. Прописка у такому документі також не вказується. То ж видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.

Реакція на вибори в окупованому Криму і ОРДЛО

Раніше 20 вересня Євросоюзі також заявили, що не визнають вибори в Державну думу РФ на території анексованого Криму і вважають, що голосування жителів ОРДЛО на цих виборах суперечить мінським угодами.

Вашингтон, Лондон, Варшава і Анкара також заявили, що не визнають російські вибори в Криму і ОРДЛО.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” по мінським угодам.

Українське МЗС висловило протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів в Держдуму РФ.

Додамо, Верховна Рада України прийняла постанову, в якій назвала незаконним залучення жителів окупованій частині Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.

МЗС України висловило рішучий протест і засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до участі в цих виборах громадян України за виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.

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