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Российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку: СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму

Российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку: СБУ зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Госдуму

Киев  •  УНН

 • 27421 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Служба безопасности Украины зафиксировала масштабные фальсификации на выборах в Государственную думу РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует УНН.

Детали

Известно, что, жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фактически проигнорировали плебисцит, но российские кураторы "нарисовали" в ОРДЛО высокую явку и поддержку правящей партии "Единая Россия".

Выяснилось, что автобусы, которые возили так называемых "избирателей" с ОРДЛО на территорию России, курсировали полупустые. При этом по документам у них было 100% загрузки мест. Такая псевдомасовая явка активно освещалась пророссийскими пропагандистами, которые создавали "нужную" картину в СМИ.

Большинство махинаций произошли через электронное голосование. В частности, организаторы собирали персональные данные "зависимых бюджетников" и вводили их данные в систему без личного участия "избирателей".

"Несмотря на манипуляции оккупационных властей им удалось обеспечить "явку" только в примерно 200 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины. И это при том, что, по данным СБУ, агрессоры планировали получить более полумиллиона голосов", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, после завершения голосования массовая паспортизация жителей ОРДЛО была свернута российскими кураторами.

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках ранее открытых уголовных производств. Полученные материалы будут переданы в соответствующие международные инстанции.

В СБУ напомнили, что в "наспех" выданных паспортах стоит код несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе также не указывается. Так выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора.

Реакция на выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО

Ранее 20 сентября в Евросоюзе также заявили, что не признают выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считают, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах таким, что противоречит минским соглашениями.

Вашингтон, Лондон, Варшава и Анкара также заявили, что не признают российские выборы в Крыму и ОРДЛО.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.

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