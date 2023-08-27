російські кораблі повернулися зі спільного з китайцями патрулювання Тихого океану
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Ескадра бойових кораблів вмф росії повернулася після більш ніж тритижневого спільного патрулювання з кораблями ВМС Китаю в Тихому океані, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Бойові кораблі Тихоокеанського флоту росії разом із загоном кораблів ВМС Китаю подолали понад 7000 морських миль через Японське, Охотське, Берингове моря і Тихий океан. Під час патрулювання російсько-китайський контингент пройшов через Курильську гряду. Острови, розташовані поблизу північного японського острова Хоккайдо, відомі як Курили, і Північна територія в Японії і були в центрі десятиліттями напруженості між сусідами.
російсько-китайські військові кораблі також здійснили обхід частини архіпелагу Алеутських островів. Більшість Алеутських островів належать американському штату Аляска, але Командорські острови біля півострова Камчатка є частиною росії.
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На початку серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що 11 російських і китайських кораблів наблизилися до Алеутських островів, що стало найбільшим флотом, який коли-небудь досягав берегів США.
У патрулюванні брали участь одні з найбільших військових кораблів Тихоокеанського флоту.
«Під час патрулювання були проведені спільні протичовнові і протиповітряні навчання, здійснено пошук умовних підводних човнів противника з використанням вертольотів і літаків морської авіації з обох сторін, проведено імітацію ракетних стрільб по кораблях противника», - повідомляє видання з посиланням на росЗМІ.