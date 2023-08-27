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российские корабли вернулись с совместного с китайцами патрулирования Тихого океана

российские корабли вернулись с совместного с китайцами патрулирования Тихого океана

Киев • УНН

 • 470801 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Эскадра боевых кораблей вмф россии вернулась после более чем трехнедельного совместного патрулирования с кораблями ВМС Китая в Тихом океане, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Боевые корабли Тихоокеанского флота россии вместе с отрядом кораблей ВМС Китая преодолели более 7000 морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан. Во время патрулирования российско-китайский контингент прошел через Курильскую гряду. Острова, расположенные вблизи северного японского острова Хоккайдо, известные как Курилы, и Северная территория в Японии и были в центре десятилетиями напряженности между соседями.

Российско-китайские военные корабли также совершили обход части архипелага Алеутских островов. Большинство Алеутских островов принадлежат американскому штату Аляска, но Командорские острова возле полуострова Камчатка являются частью россии.

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В начале августа газета The Wall Street Journal сообщила, что 11 российских и китайских кораблей приблизились к Алеутским островам, что стало самым большим флотом, когда-либо достигавшим берегов США.

В патрулировании участвовали одни из крупнейших военных кораблей Тихоокеанского флота.

«Во время патрулирования были проведены совместные противолодочные и противовоздушные учения, осуществлен поиск условных подводных лодок противника с использованием вертолетов и самолетов морской авиации с обеих сторон, проведена имитация ракетных стрельб по кораблям противника», - сообщает издание со ссылкой на росСМИ.

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