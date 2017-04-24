Російські хакери зламали пошту Міноборони Данії

“Це точно контролюється. Це не дрібні хакерські групи, що роблять зломи заради розваги. Це пов’язано з розвідкою або центральними елементами російського режиму”, — заявив після ознайомлення з доповіддю міністр оборони Данії Клаус Йорт Фредерікс.

Також наводяться дані, що хакерська група, що стоїть за атаками на міноборони Данії, — це підконтрольна російській владі група Fancy Bear. Саме її звинувачують у зломі серверів Демократичної партії під час передвиборної кампанії в США.

“Інформація, витягнена з поштових скриньок, може служити цілям вербування, шантажу або подальших розвідувальних дій”, — цитує газета доповідь спецслужб.

Наразі “дірки” в системах безпеки залатані, відзначає видання.