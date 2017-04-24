Российские хакеры взломали почту Минобороны Дании

“Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, делают взломы ради развлечения. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима”, — заявил после ознакомления с докладом министр обороны Дании Клаус Йорт Фредерикс.

Также приводятся данные, что хакерская группа, стоящая за атаками на минобороны Дании — это подконтрольная российской власти группа Fancy Bear. Именно ее обвиняют во взломе серверов Демократической партии во время предвыборной кампании в США.

“Информация, вытащенная из почтовых ящиков, может служить целям привлечения, шантажа или последующих разведывательных действий”, — цитирует газета доклад спецслужб.

Сейчас “дыры” в системах безопасности починенные, отмечает издание.