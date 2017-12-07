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Російські фахівці продовжили пошук аргентинської субмарини "Сан-Хуан"

Російські фахівці продовжили пошук аргентинської субмарини "Сан-Хуан"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Фахівці ВМФ Росії продовжили після поліпшення гідрометеорологічних умов роботи в районах пошуку підводного човна "Сан-Хуан" ВМС Аргентини. Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ, передає УНН.

"Зокрема, з борта судна ВМС Аргентини "Islas Malvinas" здійснено три спуску телекерованого безлюдного апарату "Пантера плюс", було обстежено три точки на глибинах 840, 940 і 960 метрів. Роботи будуть продовжені", - відзначили в російському військовому відомстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Екіпаж субмарини "Сан-Хуан" здійснив вісім дзвінків перед зникненням

Всього фахівцями служби пошукових і аварійно-рятувальних робіт ВМФ Росії вироблено сім спусків підводного апарату "Пантера Плюс" на глибини від 125 до 970 метрів з метою обстеження виявлених аномалій рельєфу дна. За допомогою цієї техніки були виявлені і класифіковані риболовецький траулер і бетонний масив.

У Міноборони Росії зазначили також, що в призначений район прибуло і приступило до пошукових робіт бортовим штатним обладнанням океанографічне дослідницьке судно ВМФ Росії "Янтар".

Нагадаємо, 1 грудня ВМС Аргентини прийняли рішення припинити операцію з порятунку 44 членів екіпажу підводного човна “Сан-Хуан”, який зник два тижні тому. Ймовірна причина вибуху на зниклому підводному човні - висока концентрація водню.

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