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Российские специалисты продолжили поиск аргентинской субмарины "Сан-Хуан"

Российские специалисты продолжили поиск аргентинской субмарины "Сан-Хуан"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Специалисты ВМФ России продолжили после улучшения гидрометеорологических условий работы в районах поиска подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС Аргентины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, передает УНН.

"В частности, с борта судна ВМС Аргентины "Islas Malvinas" осуществлено три спуска телеуправляемого необитаемого аппарата "Пантера плюс", было обследовано три точки на глубинах 840, 940 и 960 метров. Работы будут продолжены", - отметили в российском военном ведомстве.

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Всего специалистами службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России произведено семь спусков подводного аппарата "Пантера Плюс" на глубины от 125 до 970 метров с целью обследования выявленных аномалий рельефа дна. С помощью этой техники были обнаружены и классифицированы рыболовный траулер и бетонный массив.

В Минобороны России отметили также, что в назначенный район прибыло и приступило к поисковым работам бортовым штатным оборудованием океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь".

Напомним, 1 декабря ВМС Аргентины приняли решение прекратить операцию по спасению 44 членов экипажа подводной лодки "Сан-Хуан", который исчез две недели назад. Предполагаемая причина взрыва на пропавшем подводной лодке - высокая концентрация водорода.

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