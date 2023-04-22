Російські добрива, конфісковані Латвією, відправлені до Кенії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Перша партія російських добрив, конфіскована Латвією минулого року, вирушає до Кенії у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, повідомило міністерство закордонних справ Латвії, передає УНН.
Деталі
У п'ятницю з Ризького порту вийшло судно з 200 000 тонн вилучених добрив, повідомили в міністерстві.
За словами представника міністерства, ще кілька суден мають перевезти рештки добрив, вилучених у березні 2022 року.
Латвійський уряд охарактеризував постачання як «пожертву», якому він сприяв для «підтримки країн, які постраждали від продовольчої кризи, спричиненої війною росії проти України».
Згідно з джерелами на ринку та даними, опублікованими Reuters, більшість вилучених у Латвії добрив належить «Уралхіму» та «Уралкалію».
Раніше компанії контролював російський олігарх Дмитро Мазепін, який відмовився від контролю минулого року після того, як у березні 2022 року Європейський Союз наклав на нього санкції як на члена найближчого оточення володимира путіна.
Група «Уралхім-Уралкалій» заявила в лютому, що має намір передати Кенії більше 34 000 тонн добрив, що зберігаються в Латвії.
Додамо
Цей крок зроблено напередодні зустрічі в Нью-Йорку наступного тижня між міністром закордонних справ росії сергієм лавровим та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем для обговорення угоди щодо зерна, серед іншого.