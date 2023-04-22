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Російські добрива, конфісковані Латвією, відправлені до Кенії

Російські добрива, конфісковані Латвією, відправлені до Кенії

Київ • УНН

 • 523536 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Перша партія російських добрив, конфіскована Латвією минулого року, вирушає до Кенії у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН, повідомило міністерство закордонних справ Латвії, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю з Ризького порту вийшло судно з 200 000 тонн вилучених добрив, повідомили в міністерстві.

За словами представника міністерства, ще кілька суден мають перевезти рештки добрив, вилучених у березні 2022 року.

Латвійський уряд охарактеризував постачання як «пожертву», якому він сприяв для «підтримки країн, які постраждали від продовольчої кризи, спричиненої війною росії проти України».

Згідно з джерелами на ринку та даними, опублікованими Reuters, більшість вилучених у Латвії добрив належить «Уралхіму» та «Уралкалію».

Раніше компанії контролював російський олігарх Дмитро Мазепін, який відмовився від контролю минулого року після того, як у березні 2022 року Європейський Союз наклав на нього санкції як на члена найближчого оточення володимира путіна.

Група «Уралхім-Уралкалій» заявила в лютому, що має намір передати Кенії більше 34 000 тонн добрив, що зберігаються в Латвії.

Додамо

Цей крок зроблено напередодні зустрічі в Нью-Йорку наступного тижня між міністром закордонних справ росії сергієм лавровим та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем для обговорення угоди щодо зерна, серед іншого.

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