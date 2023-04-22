Российские удобрения, конфискованные Латвией, отправлены в Кению
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Первая партия российских удобрений, конфискованная Латвией в прошлом году, отправляется в Кению в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, сообщило министерство иностранных дел Латвии, передает УНН.
Детали
В пятницу из Рижского порта вышло судно с 200 000 тонн изъятых удобрений, сообщили в министерстве.
По словам представителя министерства, еще несколько судов должны перевезти остатки удобрений, изъятых в марте 2022 года.
Латвийское правительство охарактеризовало поставки как «пожертвование», которому оно способствовало для «поддержки стран, пострадавших от продовольственного кризиса, вызванного войной россии против Украины».
Согласно источникам на рынке и данным, опубликованным Reuters, большинство изъятых в Латвии удобрений принадлежит «Уралхиму» и «Уралкалию».
Ранее компании контролировал российский олигарх Дмитрий Мазепин, который отказался от контроля в прошлом году после того, как в марте 2022 года Европейский союз наложил на него санкции как на члена ближайшего окружения владимира путина.
Группа «Уралхим-Уралкалий» заявила в феврале, что намерена передать Кении более 34 000 тонн удобрений, хранящихся в Латвии.
Добавим
Этот шаг сделан накануне встречи в Нью-Йорке на следующей неделе между министром иностранных дел россии сергеем лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения соглашения по зерну, среди прочего.