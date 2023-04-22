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Российские удобрения, конфискованные Латвией, отправлены в Кению

Российские удобрения, конфискованные Латвией, отправлены в Кению

Киев • УНН

 • 523534 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Первая партия российских удобрений, конфискованная Латвией в прошлом году, отправляется в Кению в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, сообщило министерство иностранных дел Латвии, передает УНН.

Детали

В пятницу из Рижского порта вышло судно с 200 000 тонн изъятых удобрений, сообщили в министерстве.

По словам представителя министерства, еще несколько судов должны перевезти остатки удобрений, изъятых в марте 2022 года.

Латвийское правительство охарактеризовало поставки как «пожертвование», которому оно способствовало для «поддержки стран, пострадавших от продовольственного кризиса, вызванного войной россии против Украины».

Согласно источникам на рынке и данным, опубликованным Reuters, большинство изъятых в Латвии удобрений принадлежит «Уралхиму» и «Уралкалию».

Ранее компании контролировал российский олигарх Дмитрий Мазепин, который отказался от контроля в прошлом году после того, как в марте 2022 года Европейский союз наложил на него санкции как на члена ближайшего окружения владимира путина.

Группа «Уралхим-Уралкалий» заявила в феврале, что намерена передать Кении более 34 000 тонн удобрений, хранящихся в Латвии.

Добавим

Этот шаг сделан накануне встречи в Нью-Йорке на следующей неделе между министром иностранных дел россии сергеем лавровым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения соглашения по зерну, среди прочего.

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