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Російські бомбардувальники відпрацювали умовні пуски крилатих ракет у напрямку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Збройні сили України під час проведення тренувань з протиповітряної оборони зафіксували активізацію дій повітряної компоненти Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації вздовж східного повітряного кордону України. Про це повідомляє УНН з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Винищувальна та бомбардувальна авіації країни агресора здійснювала вильоти з аеродромів Курськ, Міллерово, Гвардійське та Саки з максимальним наближенням до державного кордону України та лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, група стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 у супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснили проліт в повітряному просторі АР Крим та відпрацювала умовні пуски крилатих ракет у напрямку материкової частини України.

Як раніше повідомляла розвідка Міноборони ЗСУ, російське командування має намір доукомплектувати окупаційні війська технікою під приводом навчань.

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