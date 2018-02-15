Российские бомбардировщики отработали условные пуски крылатых ракет в направлении Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Вооруженные силы Украины во время проведения тренировок по противовоздушной обороне зафиксировали активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации вдоль восточного воздушной границы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
"Истребительная и бомбардировочная авиации страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения", - говорится в сообщении.
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Кроме того, группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработала условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины.
Как ранее сообщала разведка Минобороны ВСУ, российское командование намерено доукомплектовать оккупационные войска техникой под предлогом учений.