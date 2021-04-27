Російське судно продовжило прокладання труб для "Північного потоку-2" у водах Данії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Судно-трубоукладач "Академік Черський" приступило до прокладання частини газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Данії. Про це повідомив у вівторок оператор проекту Nord Stream 2 AG, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Трубоукладач "Академік Черський" приступив до будівництва газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні Данії", - пише агентство з посиланням на заяву оператора.

Деталі

Судно-трубоукладач приєдналося до іншого російського судна "Фортуна", яке прокладає труби в датських водах, незважаючи на загрозу санкцій з боку США.

Доповнення

1 квітня оператор будівництва - компанія Nord Stream 2 AG - повідомила, що газопровід готовий на 95 відсотків. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу. Влада Росії впевнена, що "Північний потік - 2" буде добудований в 2021 році.

Газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря повинні були здати ще в кінці 2019 року. Однак його завершенню завадила, зокрема, загроза санкцій з боку США, через яку проект почали залишати європейські компанії. Окрім США, проти проекту виступають Литва, Латвія, Польща і Україна.

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