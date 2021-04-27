Российское судно продолжило укладку труб для "Северного потока-2" в водах Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" приступило к прокладке части газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании. Об этом сообщил во вторник оператор проекта Nord Stream 2 AG, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Трубоукладчик "Академик Черский" приступил к строительству газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании", - пишет агентство со ссылкой на заявление оператора.
Детали
Судно-трубоукладчик присоединилось к другому российскому судну "Фортуна", которое прокладывает трубы в датских водах, несмотря на угрозу санкций со стороны США.
Дополнение
1 апреля оператор строительства - компания Nord Stream 2 AG - сообщила, что газопровод готов на 95 процентов. Осталось уложить около 121 км (5%) от общей длины газопровода. Власти России уверены, что "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году.
Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали оставлять европейские компании. Кроме США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.