Російське посольство обстріляли в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні близько 10.35 за місцевим часом в результаті мінометного обстрілу Дамаска, один снаряд потрапив у зовнішнє огородження Посольства Росії в Сирії, що примикає до його житлового комплексу, передає УНН з посиланням на МЗС Росії.
Повідомляють, що в результаті розриву 122-мм міни, пошкодження отримали стіна будівлі, лінії електропередач і система водопостачання.
Постраждалих серед співробітників посольства немає.
Російське міністерство закликало західних колег дати публічну оцінку інциденту.
Нагадаємо, в Сирії в бою проти представників угрупування "Ісламська держава" загинув командувач підрозділу "Корпусу вартових Ісламської революції" Хаіролл Самади.