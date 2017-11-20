Російське посольство обстріляли в Сирії

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні близько 10.35 за місцевим часом в результаті мінометного обстрілу Дамаска, один снаряд потрапив у зовнішнє огородження Посольства Росії в Сирії, що примикає до його житлового комплексу, передає УНН з посиланням на МЗС Росії.