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Російське посольство обстріляли в Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні близько 10.35 за місцевим часом в результаті мінометного обстрілу Дамаска, один снаряд потрапив у зовнішнє огородження Посольства Росії в Сирії, що примикає до його житлового комплексу, передає УНН з посиланням на МЗС Росії.

Повідомляють, що в результаті розриву 122-мм міни, пошкодження отримали стіна будівлі, лінії електропередач і система водопостачання.

Постраждалих серед співробітників посольства немає.

Російське міністерство закликало західних колег дати публічну оцінку інциденту.

Нагадаємо, в Сирії в бою проти представників угрупування "Ісламська держава" загинув командувач підрозділу "Корпусу вартових Ісламської революції" Хаіролл Самади.

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