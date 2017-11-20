Российское посольство обстреляли в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня около 10.35 по местному времени в результате минометного обстрела Дамаска, один снаряд попал во внешнее ограждение Посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу, передает УНН со ссылкой на МИД России.
Сообщают, что в результате разрыва 122-мм мины, повреждения получили стена здания, линии электропередач и система водоснабжения.
Пострадавших среди сотрудников роспосольства нет.
Российской министерство призвало западных коллег также дать публичную оценку инциденту.
Напомним, в Сирии в бою против представителей группировки “Исламское государство” погиб командующий подразделения “Корпуса стражей Исламской революции” Хаиролл Самади.