Российское посольство обстреляли в Сирии

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня около 10.35 по местному времени в результате минометного обстрела Дамаска, один снаряд попал во внешнее ограждение Посольства России в Сирии, примыкающее к его жилому комплексу, передает УНН со ссылкой на МИД России.